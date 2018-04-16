Национальный парк «Таганай» получит международную защиту от ЮНЕСКО

ЮНЕСКО возьмёт под защиту национальный парк «Таганай» и ещё семь особо охраняемых природных территорий на Южном Урале. Заявку на включение Челябинской области в международную сеть заповедников одобрили и утвердят в конце июля на заседании специального координационного совета программы «Человек и биосфера» в Индонезии . Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе нацпарка.

Пакет документов в фонд ЮНЕСКО направили в сентябре прошлого года. Он предполагает создание на территории четырёх муниципалитетов Челябинской области первого в регионе биосферного резервата «Горный Урал» — заповедника, попадающего под международную защиту, где занимаются не только сохранением экосистемы, но и её исследованием и развитием.

Особая территория займёт часть Златоуста Миасса , Карабаша и Кусинского района. Вместе с нацпарком «Таганай» в неё войдут Аршинский заказник, озёра Тургояк, Серебры и Уфимское, реки Киалим и Куштумга, Луковая поляна.

Министерстве природных ресурсов и экологии России подчёркивают, что проект заявки в ЮНЕСКО одобрили без замечаний. Его утвердят на 30-й сессии Международного координационного совета программы «Человек и биосфера». Она пройдёт с 23 по 28 июля в Палембанге (Южная Суматра, Индонезия).

— Программа «Человек и биосфера» создана 40 лет назад. Она придумана для территорий, которые активно используются в хозяйственной деятельности и где есть уникальные природные объекты, — объясняет директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев . — Для нас это не только международный статус и позитивная тема в экологической региональной повестке, но и хороший инструмент для сохранения Тургояка, Аршинского заказника, решения вопросов, связанных с работой промышленных предприятий в посёлке Магнитка.

В пресс-службе «Таганая» уточняют, что все территории в проекте сохранят режим особой охраны, который действует в них сейчас. Включение их в международную сеть заповедников предполагает деление на три зоны. Нацпарк станет ядром, где будет наиболее строгий природоохранный режим. В прилегающих к нему территориях разрешат развивать экотуризм. А в так называемой зоне сотрудничества, расположенной между населёнными пунктами и заповедником, допускается ведение сельского хозяйства.

«Горный Урал» станет 45-й охраняемой ЮНЕСКО территорией в России. Всего в мире существует уже более 500 таких заповедников.