Биосферный резерват будет создан на Южном Урале

Создание биосферного резервата на территории в Челябинской области будет утверждено на 30-й сессии Международного координационного совета программы «Человек и биосфера», которая состоится в Палембанге с 23 по 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».

Биосферный резерват займет часть территории Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, Кусинского района. В его состав войдут Таганай, Аршинский заказник, памятники природы — озеро Тургояк, озеро Серебры и озеро Уфимское, река Киалим, река Куштумга, Луковая поляна.

Отметим, что всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека. В этих специальных зонах можно заниматься не только сохранением биологического разнообразия, но и мониторингом экологических процессов.