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Биосферный резерват будет создан на Южном Урале
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Биосферный резерват будет создан на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Создание биосферного резервата на территории в Челябинской области будет утверждено на 30-й сессии Международного координационного совета программы «Человек и биосфера», которая состоится в Палембанге с 23 по 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».
Биосферный резерват займет часть территории Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, Кусинского района. В его состав войдут Таганай, Аршинский заказник, памятники природы — озеро Тургояк, озеро Серебры и озеро Уфимское, река Киалим, река Куштумга, Луковая поляна.
Отметим, что всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека. В этих специальных зонах можно заниматься не только сохранением биологического разнообразия, но и мониторингом экологических процессов.
Добавим, что биосферный резерват «Горный Урал» будет 45-м в России, но первым в Челябинской области.
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