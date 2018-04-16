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Названы самые экологические чистые регионы Крыма
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Названы самые экологические чистые и грязные регионы Крыма 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самым благополучным регионом назвали Ялту, а наихудшая ситуация сложилась в Бахчисарайском и Белогорском районах, сообщили экологи на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
28 марта с паромной переправы "Порт Кавказ" стартовала вторая "экологическая экспедиция", организованная "Зеленым патрулем" (первая состоялась в 2014 году).
Эксперты проверили все регионы полуострова. Оценивалось качество питьевой воды, очистка коммунальных стоков, загрязнение атмосферного воздуха и почв, состояние заповедников и практика обращения с бытовыми отходами.
Сравнивая Крым в 2014 году и сегодня, специалисты отметили положительные моменты. Это строительство трех водозаборов для частичного наполнения Северо-Крымского канала, уменьшение количества мусора вдоль автотрасс, прекращение незаконной добычи ракушечника и закрытие Белогорского мусорного полигона.
Экологи также уверены, что строительство Крымского моста снизит техногенную нагрузку на экосистему Керченского пролива.
Строительство Крымского моста через Керченский пролив
Однако были приведены "вопиющие факты загрязнения окружающий среды".
"Эксперты нашли около 70 нарушений природоохранного законодательства", — сказал председатель правления организации "Зеленый патруль", эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин.
"В Бахчисарайском районе в селе Вилино канализация течет по улицам города — на канализационной станции сломался насос", — уточнил директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль", начальник первой и второй Крымской экспедиции Роман Пукалов.
На некоторые нарушения (в частности, — работу карьера в селе Зуя Белогорского района) обратила внимание прокуратура Крыма.
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