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Калужские активисты ОНФ добились ликвидации свалки в Куйбышевском районе
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Калужские активисты ОНФ добились ликвидации свалки в Куйбышевском районе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Площадь, на которой был разбросан мусор, составляла более 1,5 гектара, что соответствует небольшому полигону.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что это одна из самых больших свалок в стране, которые удалось ликвидировать с помощью проекта ОНФ.
"Теперь, для того чтобы не пришлось тратить средства на последующую уборку этой территории ежегодно, исключить повторное разрастание свалки, необходимо предусмотреть соответствующую инфраструктуру для сбора отходов на территории Куйбышевского района", — отметил он.
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