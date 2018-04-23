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Активисты ОНФ проверили, как пережили зиму отремонтированные в прошлом году дворы Вологды
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Активисты ОНФ проверили, как пережили зиму отремонтированные в прошлом году дворы Вологды 

Вологда.рф 23 апреля 2018
Фото: Вологда.рф
Общественники начали объезд с дворовых территорий на Южакова, 12 и Солодунова, 38. Активисты регионального отделения ОНФ, входящие в проект «Центр мониторинга благоустройства городской среды» проверили, как они пережил зиму. В двух местах асфальт треснул и начал отходить от бордюра.
Ремонт во дворах прошел в прошлом году. Меньше чем за год в покрытии образовались трещины, сообщили активистам ОНФ жители. В течение месяца дефекты готовы устранить подрядчики в рамках гарантийных работ. Еще одной проблемой стали коммунальщики, которые вскрыли свежий асфальт для ремонта инженерных коммуникаций. Последними работы проводили специалисты «Водоканала». Ремонт шел зимой, поэтому территорию закрыли тротуарной плиткой. Сейчас асфальтовые заводы уже начали работать, поэтому дорожное покрытие восстановят подрядчики, которые проводили капремонт, но за счет коммунальной организации.
«В этом году наши активисты, входящие в состав муниципальных общественных комиссий, будут особенно бдительно смотреть именно за применением комплексного подхода к ремонту дворов. Перед тем, как вкладывать значительные средства в реконструкцию двора, нужно согласовать плановые ремонты со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы не получалось, что через три месяца после ремонта кто-то вскрывает только что уложенный асфальт. Мы понимаем, что экстренные ситуации будут возникать, но несогласованности в плановых действиях быть не должно», — отметила член регионального штаба ОНФ Елена Бахтенко.
Напомним, что в Вологде этим летом обновят 54 двора и 5 общественных пространств, на эти цели предусмотрено порядка 250 млн рублей. Всего в пятилетнюю программу проекта вошли 396 вологодских дворов.
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