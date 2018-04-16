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Жителей Коломенского округа научили сортировать мусор в ходе экоакции
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Жителей Коломенского округа научили сортировать мусор в ходе экоакции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Коломенском городском округе прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов «Я готов разделять мусор», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Мобильный пункт приема отходов работал в микрорайоне Колычево, возле молодежного центра «Русь». Для каждого вида отходов (бумага, пластик, металл, батарейки, стекло) был установлен отдельный контейнер.
«К акции присоединилось немало коломенцев. Активисты помогали людям правильно сортировать отходы по контейнерам. Для участников акции, а также обычных прохожих проводилось анкетирование. Волонтеры интересовались у коломенцев, готовы ли они в дальнейшем участвовать в раздельном сборе мусора и сортировать свои домашние бытовые отходы, следует ли в будущем проводить подобные мероприятия», — говорится в сообщении.
Глава Коломенского округа Денис Лебедев отметил, что цель проекта — не только собрать материалы для последующей переработки, но и сформировать у людей культуру обращения с мусором.
Собранные в рамках мероприятия отходы отправятся на переработку.
Акция «Я готов разделять мусор» 14 апреля также прошла в Волоколамске, Серпухове, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Шатуре.
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