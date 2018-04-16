Минприроды России предлагает финансировать рекультивацию свалок из спецфондов 

В правительство России Министерством природных ресурсов РФ направлены предложения о рекультивации мусорных полигонов, связанные с финансированием работ. Выдвинута идея создать специальные фонды, средства которых будут предназначены специально для этого.
Ведомство ссылается на подобный опыт Казахстана и отечественной нефтяной отрасли, где компании обязаны отчислять долю своих доходов на рекультивацию земель. Средства фондов предлагается использовать уже после закрытия свалок, на завершающем этапе их эксплуатации или при возникновении нештатных ситуаций, связанных с опасными выбросами полигонов ТБО.