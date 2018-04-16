Более 54 тысяч ростовчан вышли на общегородской субботник 

Более 54 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие в общегородском субботнике.
Согласно информации из официальных источников, наибольшее количество участников субботник собрал в Железнодорожном и Пролетарском и Октябрьском районах — 6032, 6004 и 4965 человек соответственно.
В мероприятии было задействовано 926 единицы техники.
Участники субботника убирали мусор и ликвидировали несанкционированные свалки, обрезали деревья, расчищали зоны, прилегающие к городским лесам, наводили порядок на территории Северного, Братского и Нижне-Гниловского кладбищ.
С территории города в день субботника вывезено 2281,4 тонн отходов.