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Красноярск больше не коптит
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Красноярск больше не коптит 

Рамблер 39 минут назад
Реконструкция местной ТЭЦ позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Вместо дымовой трубы на теплоэлектростанции установят электрические фильтры.
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