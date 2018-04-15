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Минприроды просит сообщать о несанкционированных свалках в Карелии
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Минприроды просит сообщать о несанкционированных свалках в Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ведомство попросило фотографировать и снимать на видео горы мусора и отходов.
Минприроды Карелии обратилось к жителям республики и юридическим лицам с просьбой помочь выявить тех, кто устраивает несанкционированные свалки.
Отмечается, что сотрудники министерства не всегда могут определить лицо, причастное к несанкционированному размещению отходов. В связи с этим специалисты ведомства просят неравнодушных граждан фиксировать свалки на фотоаппараты, мобильные устройства, видеорегистраторы.
— Особое внимание стоит обратить на фиксацию государственных регистрационных номеров автотранспортных средств, что значительно облегчит работу инспекторского состава по идентификации лиц, причастных к совершению административных правонарушений, привлечению указанных лиц к ответственности и ликвидации несанкционированных мест сброса мусора,
— говорится в сообщении Минприроды.
Под несанкционированным размещением отходов понимается сброс мусора в не предназначенных для этого местах — полосах отвода дорог, водоохранных зонах и береговой полосе водных объектов, землях лесного фонда, поселений общего пользования и т.п.
Материалы необходимо направлять в отдел государственного экологического надзора по почте: econadzor.mppe@bk.ru. Телефон: 796-714.
По материалам: ptzgovorit.ru
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