Минприроды просит сообщать о несанкционированных свалках в Карелии

Ведомство попросило фотографировать и снимать на видео горы мусора и отходов.

Минприроды Карелии обратилось к жителям республики и юридическим лицам с просьбой помочь выявить тех, кто устраивает несанкционированные свалки.

Отмечается, что сотрудники министерства не всегда могут определить лицо, причастное к несанкционированному размещению отходов. В связи с этим специалисты ведомства просят неравнодушных граждан фиксировать свалки на фотоаппараты, мобильные устройства, видеорегистраторы.

— Особое внимание стоит обратить на фиксацию государственных регистрационных номеров автотранспортных средств, что значительно облегчит работу инспекторского состава по идентификации лиц, причастных к совершению административных правонарушений, привлечению указанных лиц к ответственности и ликвидации несанкционированных мест сброса мусора,

— говорится в сообщении Минприроды.

Под несанкционированным размещением отходов понимается сброс мусора в не предназначенных для этого местах — полосах отвода дорог, водоохранных зонах и береговой полосе водных объектов, землях лесного фонда, поселений общего пользования и т.п.

Материалы необходимо направлять в отдел государственного экологического надзора по почте: econadzor.mppe@bk.ru. Телефон: 796-714.