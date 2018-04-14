Ещё
Жители Шатуры приняли участие в акции «Я готов разделять мусор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Шатуры приняли участие в акции «Я готов разделять мусор» 

360tv.ru 1 час назад
Шатура присоединилась к областной акции «Я готов разделять мусор». Как легко и просто разделять мусор ‐ жителям Шатуры показали практически в центре города.
За участие в акции жители получали флажки и памятки, а юные горожане еще и книжки. Также на площади перед торговым центром установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Специалисты для всех желающих провели
мастер-класс. Они рассказали о тонкостях раздельного сбора отходов. К примеру, у пластиковой бутылки нужно отвернуть крышку, прежде чем опустить в специальный промаркированный контейнер, и, как оказалось, не весь картон идет на вторичную переработку.
Стоит отметить, что для жителей Шатуры раздельный сбор мусора — дело не новое. Данный проект начал реализовываться в городском округе еще в августе прошлого года. Сейчас во всех 93 дворах города установлены специальные контейнеры. Разделять отходы жителям предлагают на такие фракции, как картон, стекло и пластик. Такая практика сбора мусора позволяет избежать загрязнения окружающей среды, а «полезный мусор» заводы с удовольствием принимают на вторичную переработку.
360tv.ru: последние новости
Побережье Байкала почти на 60% покрыто водорослью спирогира. Почему это опасно? Гольфстрим потерял силу течений Дегазацию «Ядрово» проведут с помощью уникальной технологии прокалывания ститчерами. Что это такое?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США488
Асад сделал заявление после удара США641
США высказались о повторном ударе по Сирии863
Восстановлена картина атаки по Сирии137
Эрдоган поддержал США715
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение