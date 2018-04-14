Жители Шатуры приняли участие в акции «Я готов разделять мусор»

Шатура присоединилась к областной акции «Я готов разделять мусор». Как легко и просто разделять мусор ‐ жителям Шатуры показали практически в центре города.

За участие в акции жители получали флажки и памятки, а юные горожане еще и книжки. Также на площади перед торговым центром установили специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Специалисты для всех желающих провели

мастер-класс. Они рассказали о тонкостях раздельного сбора отходов. К примеру, у пластиковой бутылки нужно отвернуть крышку, прежде чем опустить в специальный промаркированный контейнер, и, как оказалось, не весь картон идет на вторичную переработку.

Стоит отметить, что для жителей Шатуры раздельный сбор мусора — дело не новое. Данный проект начал реализовываться в городском округе еще в августе прошлого года. Сейчас во всех 93 дворах города установлены специальные контейнеры. Разделять отходы жителям предлагают на такие фракции, как картон, стекло и пластик. Такая практика сбора мусора позволяет избежать загрязнения окружающей среды, а «полезный мусор» заводы с удовольствием принимают на вторичную переработку.