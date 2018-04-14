Экоакцию, посвященную раздельному сбору мусора, провели в Рузском округе

городе Руза и поселке Тучково прошла экологическая акция «Мусор без сомнения требует деления», ее провели волонтеры клуба «Твори добро» молодежного центра, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Волонтеры познакомили жителей округа с правилами раздельного сбора мусора и провели викторину, где каждый желающий мог выиграть сувенир.

«Мы, как администрация округа, всячески поддерживаем подобные акции, направленные на популяризацию раздельного сбора мусора, развития экологии. Рузский округ намерен стать одним из первых не только в Московской области , но и в России , где будут применяться современные и экологичные способы обращения с отходами», — сказал глава Рузского округа Максим Тарханов

По его словам, один из шагов — раздельный сбор мусора. При этом важно рассказать жителям, что раздельный сбор — это несложная процедура, которая создает большой экологический эффект.