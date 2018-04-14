Органические отходы — в один пакет, пластик — в другой: в Коломне прошла акция «Я готов разделять мусор»

В Коломне сразу в нескольких точках города установили контейнеры для раздельного сбора макулатуры, металла, стекла, пластика — для мусора, который можно переработать и использовать в дальнейшем.

В ходе акции волонтеры рассказывают и наглядно демонстрируют, как сортировать мусор быстро и правильно. Жителям раздают ознакомительные листовки и анкетируют, чтобы понять, насколько они готовы к такой экологической ответственности. Десятки человек с утра несут сюда пакеты и рассказывают — у себя дома они давно сортируют отходы, чтобы снизить нагрузку на местный полигон «Воловичи».

У нас есть огород, соответственно, все, что подлежит переработке на огороде, очистки, все, что перегнивает — складывается в один пакет. Пластик — в другой. Ну, а металлические разделяем по контейнерам, когда выбрасываем на улицу

— Юлия Кащеева, волонтер.

Недавний опрос

показал — 6% жителей нашей страны уже сейчас сортируют отходы. В Московской области система раздельного сбора мусора будет введена до 2019 года. Во всех городах, в том числе в Коломне, к этому времени сформируют необходимое количество контейнерных площадок. Баки будут двух цветов: синий — для перерабатываемых отходов и серый — для не перерабатываемых. Отдельно начнут собирать так называемый «электрохлам». Токсическую фракцию: батарейки, гаджеты и ртутные лампы нельзя выкидывать с обычным мусором.

С 1 сентября в подмосковных школах начнутся уроки по раздельному сбору отходов.