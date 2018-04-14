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В Орле обсудят как формировать экологические ценности у детей
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В Орле обсудят как формировать экологические ценности у детей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Круглый стол «Формирование экологического мировоззрения молодежи» пройдёт 18 апреля в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.
По информации пресс-службы правительства Орловской области, встреча проводится в рамках плана мероприятий «Воспитание гражданской активности молодежи Орловщины».
Темами обсуждения на круглом столе станут вопросы формирования системы экологических ценностей у детей и молодежи, роли библиотек в охране окружающей среды, новые технологий в экопросвещении молодежи, волонтерское экологическое движение и др.
Начало круглого стола запланировано на 11.00.
Сообщение В Орле обсудят как формировать экологические ценности у детей появились сначала на РИА 57.
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