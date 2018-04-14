В Орле обсудят как формировать экологические ценности у детей

Круглый стол «Формирование экологического мировоззрения молодежи» пройдёт 18 апреля в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.

По информации пресс-службы правительства Орловской области, встреча проводится в рамках плана мероприятий «Воспитание гражданской активности молодежи Орловщины».

Темами обсуждения на круглом столе станут вопросы формирования системы экологических ценностей у детей и молодежи, роли библиотек в охране окружающей среды, новые технологий в экопросвещении молодежи, волонтерское экологическое движение и др.

Начало круглого стола запланировано на 11.00.