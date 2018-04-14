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Эксперты: платное посещение особо охраняемых природных территорий РФ поддержит экотуризм
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Эксперты: платное посещение особо охраняемых природных территорий РФ поддержит экотуризм 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволит сохранить природу и поможет развитию экологического туризма. Такое мнение высказал глава дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин на Красноярском экономическом форуме.
"Для финансирования экологического туризма на ООПТ необходимо введение платы за посещение. И для ООПТ это единственная возможность спастись от мусора. Мы убираем ежегодно за туристами порядка 100 кубометров мусора в год, вывозя его лошадями, пешком", — заявил Грязин на панельной дискуссии «Сибирь как центр экологического туризма — это реально?»
Он отметил, что обслуживание туристической группы занимает у работника заповедника от 3 до 12 часов в день. «Нельзя забывать, что главной задачей для всех ООПТ является охрана природы. Осуществление туристических и экскурсионных услуг не относится к основному виду деятельности ООПТ и зачастую противоречит их целям и задачам», — подчеркнул руководитель парка.
По его словам, выручка от экскурсий при отсутствии платы за посещение парка в общей сумме внебюджетных средств составляет всего 5,29%. Грязин рассказал, что в 2017 году ООПТ посетили более 120 тыс. человек, при этом более 40% посетителей никак не регистрируются. С ним согласилась и и. о. Министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, по мнению которой «дикари» не вносят никакого финансового вклада в сохранение парков и развитие туризма.
Парк «Ергаки» — особо охраняемая природная территория на юге Красноярского края площадью 342 тыс. га. Парк представляет собой горные хребты с озерами, которые перемежаются таежными лесами. Эксперты в области развития ООПТ признали «Ергаки» лучшим природным парком России.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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