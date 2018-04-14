Жителей Волоколамска учат правильно разделять мусор

Акция «Я готов разделять мусор» проходит в Волоколамске на площади перед Дворцом спорта «Лама».

Жителей города учат разделять мусор. На площади установили два бака — синий и зеленый. Первый нужен для сбора неорганического мусора: пакетов, пленки, пластика, стекла. Второй предназначен для органических отходов, например, для остатков пищи и средств личной гигиены.

Организаторы акции рассказывают о важности правильного выбрасывания мусора. Ведь пластмассовые бутылки разлагаются в земле в течение 100 лет, а стекло еще дольше — более тысячи.

В первую очередь мы нацелены на детей, культуру раздельного сбора мусора надо прививать с самого рождения. Мы раздаем листовки и еще планируем рассказать о раздельном сборе мусора в детских садах

— Светлана Сотова, организатор.

Акция «Я готов разделять мусор» продолжается. В течение дня запланированы конкурсы и викторины.