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Жителей Волоколамска учат правильно разделять мусор
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Жителей Волоколамска учат правильно разделять мусор 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Акция «Я готов разделять мусор» проходит в Волоколамске на площади перед Дворцом спорта «Лама».
Жителей города учат разделять мусор. На площади установили два бака — синий и зеленый. Первый нужен для сбора неорганического мусора: пакетов, пленки, пластика, стекла. Второй предназначен для органических отходов, например, для остатков пищи и средств личной гигиены.
Организаторы акции рассказывают о важности правильного выбрасывания мусора. Ведь пластмассовые бутылки разлагаются в земле в течение 100 лет, а стекло еще дольше — более тысячи.
В первую очередь мы нацелены на детей, культуру раздельного сбора мусора надо прививать с самого рождения. Мы раздаем листовки и еще планируем рассказать о раздельном сборе мусора в детских садах
— Светлана Сотова, организатор.
Акция «Я готов разделять мусор» продолжается. В течение дня запланированы конкурсы и викторины.
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