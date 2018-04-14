Ещё
Свалка высотой с трёхэтажный дом: Углич взбунтовался против московского мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свалка высотой с трёхэтажный дом: Углич взбунтовался против московского мусора 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Мусорный бунт вырвался за пределы Ярославля. К протестам и сборам подписей присоединился Углич, где жители подозревают, что их полигон уже завалили московским мусором.
— Угличский полигон около деревни Селиваново уже представляет собой свалку с трёхэтажный дом, окружённый ручьём, который через 300 метров впадает в реку Улейма, — рассказала местная жительница Татьяна. — С речки уже ушли бобры. Видимо, фильтрат всё же просочился.
Полигону в Угличе всего пять лет, а весь Угличский район за год производит 17,041 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Для сравнения, Ярославль производит 366,749 тысячи тонн отходов в год. То есть даже физически жители района не могли произвести мусора столько, чтобы заполнить новый полигон так быстро.
Напомним, год назад в Углич пришла московская компания «Хартия», которая занялась вывозом отходов в городе. Эта же компания сейчас борется за то, чтобы стать региональным оператором для всей Ярославской области. Но она встретила серьёзную конкуренцию из объединившихся компаний нашей области.
76.ru: последние новости
Ярославль vs Москва. Мусорный бунт «Не приводите детей в садик»: из-за проблем с водой в Ростове страдают малыши У жилых домов в Ярославской области экологи обнаружили отраву в воздухе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии307
Путин прокомментировал атаку по Сирии1531
Захарова отреагировала на ночной удар127
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии121
«Оскорбление президента России неприемлемо»338
Видео
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение