Свалка высотой с трёхэтажный дом: Углич взбунтовался против московского мусора

Мусорный бунт вырвался за пределы Ярославля . К протестам и сборам подписей присоединился Углич , где жители подозревают, что их полигон уже завалили московским мусором.

— Угличский полигон около деревни Селиваново уже представляет собой свалку с трёхэтажный дом, окружённый ручьём, который через 300 метров впадает в реку Улейма, — рассказала местная жительница Татьяна. — С речки уже ушли бобры. Видимо, фильтрат всё же просочился.

Полигону в Угличе всего пять лет, а весь Угличский район за год производит 17,041 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Для сравнения, Ярославль производит 366,749 тысячи тонн отходов в год. То есть даже физически жители района не могли произвести мусора столько, чтобы заполнить новый полигон так быстро.