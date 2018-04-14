В России к 2019 году планируют создать портал по экотуризму

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Экспоцентр «Заповедники России» по поручению президента РФ разработает интернет-портал, посвященный экотуризму (туризм, основанный на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий) в России , рассказал на Красноярском экономическом форуме генеральный директор экспоцентра Мирзега Абдуселимов. Запустить сайт планируется в середине 2019 года.

"К нам обратилась администрация президента с просьбой дать предложение по развитию экологического туризма в России. В итоге наше же предложение спустилось к нам уже в виде поручения президента. Сейчас мы находимся на начальной стадии реализации этого проекта, формируем концепцию, содержание. По плану к середине следующего года этот сайт должен заработать", — заявил Абдуселимов на панельной дискуссии «Сибирь как центр экологического туризма — это реально?».

По его словам, портал объединит информацию обо всех природных территориях России, фото— и видеоматериалы. «Откровенно говоря, не на каждом сайте наших парков или заповедников можно получить исчерпывающую информацию о них. Люди не знают, куда поехать, где остановиться и что делать», — пояснил руководитель экспоцентра.

Он отметил, что создание сайта позволит решить не только проблему дефицита информации, но и создаст дополнительный приток туристов. «А это, в свою очередь, может повлечь решение следующей проблемы — отсутствие на многих территориях необходимой инфраструктуры. Потенциальные инвесторы будут понимать, что поток [туристов] гарантирован», — подчеркнул Абдуселимов.

В России в настоящее время созданы 54 национальных парка, 58 заказников, 17 памятников природы, 105 заповедников, на которых антропогенное воздействие на природу фактически сведено до минимума. Общая их площадь составляет почти 72 млн га. К 2024 году Минприроды РФ планирует создать еще 24 особо охраняемых природных зоны.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.