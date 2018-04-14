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На старой части мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье прекратили принимать отходы
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На старой части мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье прекратили принимать отходы 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Старая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области прекратила принимать мусор. Последний мусоровоз заехал на территорию свалки, передает корреспондент ТАСС.
С 7 утра на «Ядрово» собралась очередь из 11 мусоровозов. Последнего в линии предупредили: «Передавайте, чтобы за вами не занимали очередь. Вы — последний. Больше мусоровозы принимать не будут». В министерстве экологии и природопользования Московской области ТАСС подтвердили, что эта машина последняя. Она только что въехала на «Ядрово», ворота полигона закрыли.
Старая часть (карта) «Ядрово» работала с 1979 года и занимает сейчас площадь в 10 га (для сравнения другой закрытый со скандалом подмосковный мусорный полигон «Кучино» занимает более 50 га). Согласно документам Министерства экологии и природопользования Московской области, она принимала по 420 тыс. тонн мусора в год.
Новая карта «Ядрово» уже готова для приема мусора и выполнена согласно всем современным стандартам полигонов.
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