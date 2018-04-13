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10 объектов по утилизации отходов будет построено в Мурманской области к 2021 году
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10 объектов по утилизации отходов будет построено в Мурманской области к 2021 году 

ИА Синьхуа 1 час назад
Санкт-Петербург, 13 апреля /Синьхуа/ — Около десяти промышленных объектов для утилизации отходов будет построено в Мурманской области РФ к 2021 году в рамках проекта по созданию в стране новой системы обращения отходов, сообщают местные СМИ.
В список запланированных объектов входят современный полигон для размещения отходов, сортировочные комплексы и перегрузочные станции. Также планируется внедрить раздельный сбор мусора.
Мурманская область была выбрана одним из пилотных регионов в рамках проекта реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего в стране в 2018 году реализуется 26 проектов по ликвидации накопленного экологического вреда в 12 регионах, на эти цели выделено более 2,7 млрд рублей /более 43 млн долларов/. —0—
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