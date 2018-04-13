Мурманская область к 2021 году построит 10 промобъектов для решения проблемы отходов

"К 2021 году планируется построить 10 объектов, включая современный полигон для размещения отходов, сортировочные комплексы и перегрузочные станции, а также запустить раздельный сбор мусора", — сообщили в пресс-службе.

Проект предусматривает переход на новую систему, при которой ответственной за весь цикл обращения с отходами на территории региона определена одна организация — региональный оператор. В результате реализации проекта, по расчетам правительства региона, к концу 2021 года ожидается снижение доли отходов, направляемых на размещение, с 78% до 63% в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов.

Мурманская область, выбранная одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов, начала эту работу в 2016 году. Проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и предприятий переработки ТКО. В комплексе такая задача ранее в стране еще не решалась.