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Мурманская область к 2021 году построит 10 промобъектов для решения проблемы отходов
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Мурманская область к 2021 году построит 10 промобъектов для решения проблемы отходов 

ТАСС 29 минут назад
МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 10 крупных промышленных предприятий и объектов будет создано в Мурманской области в течение трех лет для решения проблемы накопления и утилизации твердых бытовых отходов. Работа будет вестись в рамках проекта реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовленного региональным министерством энергетики и жилищно— коммунального хозяйства и министерством природных ресурсов и экологии, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства,
"К 2021 году планируется построить 10 объектов, включая современный полигон для размещения отходов, сортировочные комплексы и перегрузочные станции, а также запустить раздельный сбор мусора", — сообщили в пресс-службе.
Проект предусматривает переход на новую систему, при которой ответственной за весь цикл обращения с отходами на территории региона определена одна организация — региональный оператор. В результате реализации проекта, по расчетам правительства региона, к концу 2021 года ожидается снижение доли отходов, направляемых на размещение, с 78% до 63% в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов.
Мурманская область, выбранная одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов, начала эту работу в 2016 году. Проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и предприятий переработки ТКО. В комплексе такая задача ранее в стране еще не решалась.
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