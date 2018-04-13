В Бугульме компания возместила 1,3 млн рублей ущерба за незаконную добычу глины 

Штраф в размере 1,3 миллиона рублей выплатила бугульминская фирма «Репродукт» за незаконную добычу глины в поселке Березовка. О решении в пятницу, 13 апреля сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи настаивают, что факт незаконного пользования недрами был отмечен в июле 2016 года. Общая площадь карьера, где добывали глину, составила более 1300 квадратных метров. Его глубина — 6 метров. Штраф утвердил Бугульминский районный суд, однако компания с решением не согласилась и обжаловала его. Верховный суд РТ встал на сторону экологов, после чего вся сумма ущерба была возмещена. Ранее экологи отчитались о рейде по несанкционированным свалкам Татарстана.