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В Бугульме компания возместила 1,3 млн рублей ущерба за незаконную добычу глины
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В Бугульме компания возместила 1,3 млн рублей ущерба за незаконную добычу глины 

Казанский репортер 42 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Штраф в размере 1,3 миллиона рублей выплатила бугульминская фирма «Репродукт» за незаконную добычу глины в поселке Березовка. О решении в пятницу, 13 апреля сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи настаивают, что факт незаконного пользования недрами был отмечен в июле 2016 года. Общая площадь карьера, где добывали глину, составила более 1300 квадратных метров. Его глубина — 6 метров. Штраф утвердил Бугульминский районный суд, однако компания с решением не согласилась и обжаловала его. Верховный суд РТ встал на сторону экологов, после чего вся сумма ущерба была возмещена. Ранее экологи отчитались о рейде по несанкционированным свалкам Татарстана.
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