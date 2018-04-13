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Жителей района Южнопортовый научат бережно относиться к природе
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Жителей района Южнопортовый научат бережно относиться к природе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мероприятие «На всех одна», приуроченное ко Дню земли, проведут в библиотеке № 121 района Южнопортовый.
— В этот день к нам в гости придет агитбригада биологического факультета Московского государственного университета, — сообщила старший библиотекарь учреждения культуры Нина Горст. — Используя театральные приемы, студенты биологического факультета МГУ проведут разговор об экологических проблемах и охране природы.
Экологическое занятие состоится 14 апреля по адресу: улица Петра Романова, дом 6. Начало — в 16.00. Вход свободный.
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