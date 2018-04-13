Ещё
В Росприроднадзоре напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росприроднадзоре напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветтов 

RT на русском 1 час назад
В управлении Росприроднадзора по Оренбургской области напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветов, сообщает Ria56.
Ведомство призвало не срывать и не покупать редкие и краснокнижные растения.
Для выявления и пресечения несанкционированного сбора и заготовки первых весенних цветов управление совместно с природоохранными, контролирующими органами и общественными экологическими организациями будет проводить рейды на улицах городов и в лесной зоне.
За незаконную деятельность предусмотрены штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.
Кроме того, за нарушение природоохранного законодательства виновник обязан возместить урон, нанесённый природе.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в преддверии 8 Марта изъяли почти 6,5 тыс. побегов подснежника складчатого, занесённого в Красную книгу России.
RT на русском: последние новости
В Татарстане завели уголовное дело из-за загрязнения озера В Самарской области завели уголовное дело о загрязнении части Волги Times: Елизавета II может быть прямым потомком пророка Мухаммеда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски795
Умер юморист Андрей Жмакин43
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец158
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ33
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение