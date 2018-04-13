В Росприроднадзоре напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветтов

В управлении Росприроднадзора по Оренбургской области напомнили о крупных штрафах за букеты первоцветов, сообщает Ria56.

Ведомство призвало не срывать и не покупать редкие и краснокнижные растения.

Для выявления и пресечения несанкционированного сбора и заготовки первых весенних цветов управление совместно с природоохранными, контролирующими органами и общественными экологическими организациями будет проводить рейды на улицах городов и в лесной зоне.

За незаконную деятельность предусмотрены штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.

Кроме того, за нарушение природоохранного законодательства виновник обязан возместить урон, нанесённый природе.