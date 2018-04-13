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Минприроды РФ предложили подготовить поправки в природоохранное законодательство
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Минприроды РФ предложили подготовить поправки в природоохранное законодательство 

Агентство «Москва» 1 час назад
Участники круглого стола в Госдуме о проблемах законодательного регулирования деятельности нефтегазового сервиса в России предложили министерству природных ресурсов и экологии РФ рассмотреть возможность подготовки поправок в природоохранное законодательство страны, предусматривающее установление бессрочного характера государственной экологической экспертизы на новую технику. Об этом говорится в проекте рекомендаций.
«Предусмотреть возможность совершенствования природоохранного законодательства Российской Федерации в части установления бессрочного характера государственной экологической экспертизы на новую технику, включая в области утилизации отходов бурения», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.
Также участники круглого стола рекомендуют Минприроды рассмотреть возможность отмены необходимости разработки проекта допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (предельно допустимые выбросы, ПДВ) при строительстве скважин, предусмотрев на законодательном уровне возможность выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в составе проекта на строительство скважин (проектно-сметная документация, ПСД).
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