Минприроды РФ предложили подготовить поправки в природоохранное законодательство

«Предусмотреть возможность совершенствования природоохранного законодательства Российской Федерации в части установления бессрочного характера государственной экологической экспертизы на новую технику, включая в области утилизации отходов бурения», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.

Также участники круглого стола рекомендуют Минприроды рассмотреть возможность отмены необходимости разработки проекта допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (предельно допустимые выбросы, ПДВ) при строительстве скважин, предусмотрев на законодательном уровне возможность выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в составе проекта на строительство скважин (проектно-сметная документация, ПСД).