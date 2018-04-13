Ещё
Сотрудники Мосприроды провели с дошкольниками Теплого Стана экологический урок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники Мосприроды провели с дошкольниками Теплого Стана экологический урок 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Апрельский цикл занятий кружка «Юный Эколог», организованного сотрудниками Мосприроды на базе дошкольных подразделений школы №1532, был посвящен редким и исчезающим животным.
Юные экологи познакомились с Красной и Черной книгами природы, узнали, почему исчезают животные. Затем ребята сделали свою Красную книгу и написали письма животным, нуждающимся в особой охране.
История исчезновения вида — важное напоминание каждому из нас о том, что беречь природу необходимо сегодня, чтобы избежать непоправимых последствий завтра.
Управа района Теплый Стан: последние новости
«Панфиловская» принимает первых пассажиров Спортсмены «Самбо 70» приняли участие в Фестивале инвалидного спорта, посвященном Дню города «Активный гражданин» составил рейтинг городских новинок по итогам I квартала 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля103
Рыбке настал конец133
Умер юморист Андрей Жмакин13
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»439
Москва решила ответить на санкции США309
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение