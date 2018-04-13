Сотрудники Мосприроды провели с дошкольниками Теплого Стана экологический урок

Апрельский цикл занятий кружка «Юный Эколог», организованного сотрудниками Мосприроды на базе дошкольных подразделений школы №1532, был посвящен редким и исчезающим животным.

Юные экологи познакомились с Красной и Черной книгами природы, узнали, почему исчезают животные. Затем ребята сделали свою Красную книгу и написали письма животным, нуждающимся в особой охране.

История исчезновения вида — важное напоминание каждому из нас о том, что беречь природу необходимо сегодня, чтобы избежать непоправимых последствий завтра.