Юные экологи Теплого Стана создали свою Красную книгу

Сотрудники Мосприроды провели занятие кружка «Юный Эколог» на тему редких и исчезающих животных.

Экологическое мероприятие проходило в дошкольном отделении образовательного учреждения «Школа № 1532».

Ребята познакомились с Красной и Черной книгами природы, узнали, какие крупные млекопитающие находятся на грани исчезновения, а каких мы, к сожалению, никогда больше не увидим.

Завершающим этапом знакомства с редкими и исчезающими видами стало создание своей собственной Красной книги. Более того, дошколята написали письма животным, нуждающимся в особой охране. Некоторые юные экологи подготовили послания для уже вымерших видов.

«Прочесть эти письма полезно каждому взрослому, ведь от нас с вами во многом зависит, с какой скоростью будет пополняться Черная книга природы», — говорится на странице социальной сети Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода «ВКонтакте».