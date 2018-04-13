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Юные экологи Теплого Стана создали свою Красную книгу
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Юные экологи Теплого Стана создали свою Красную книгу 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники Мосприроды провели занятие кружка «Юный Эколог» на тему редких и исчезающих животных.
Экологическое мероприятие проходило в дошкольном отделении образовательного учреждения «Школа № 1532».
Ребята познакомились с Красной и Черной книгами природы, узнали, какие крупные млекопитающие находятся на грани исчезновения, а каких мы, к сожалению, никогда больше не увидим.
Завершающим этапом знакомства с редкими и исчезающими видами стало создание своей собственной Красной книги. Более того, дошколята написали письма животным, нуждающимся в особой охране. Некоторые юные экологи подготовили послания для уже вымерших видов.
«Прочесть эти письма полезно каждому взрослому, ведь от нас с вами во многом зависит, с какой скоростью будет пополняться Черная книга природы», — говорится на странице социальной сети Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода «ВКонтакте».
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