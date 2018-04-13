В Петербурге автозаправку оштрафовали на 200 тысяч за грязный воздух 

В Санкт-Петербурге АЗС оштрафовали за загрязнение атмосферы, сообщате городская Прокуратура.
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга проверила автозаправочный комплекс № 19 ООО «Киришиавтосервис». Инспекторы обнаружили нарушение природоохранного законодательства.
«С 2017-го года на АЗК шли выбросы вредных загрязняющих атмосферный воздух веществ, таких как бензол, толуол, этилбензол, керосин, углерод (сажа), углерода оксид», — уточняют в ведомстве.
В отношении юридического лица было возбуждено административное дело. В результате, АЗК должно выплатить крупный штраф — на сумму 200 тыс. рублей.