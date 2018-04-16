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В Лапландском заповеднике обнаружено два новых вида насекомых
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В Лапландском заповеднике обнаружено два новых вида насекомых 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа приглашенных в Лапландский заповедник исследователей-энтомологов собрала и обработала тысячи экземпляров насекомых. В процессе определения наездников-ихневмонид выяснилось, что два вида ранее не были известны науке.
Исследования стали продолжением работы по изучению энтомофауны Лапландского заповедника, кадастр которого включает 1434 вида насекомых из девяти отрядов.
Лапландский заповедник создан в 1930 году, это один из старейших заповедников страны. Его главное предназначение — сохранение северной тайги, горных тундр и популяции дикого оленя. 15 февраля 1985 года ЮНЕСКО включило Лапландский заповедник во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Всего в Лапландском государственном биосферном заповеднике произрастают 100 видов растений, 25 видов лишайников и семь видов грибов, занесенных в Красные книги регионального и федерального уровней.
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