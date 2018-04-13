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Два новых вида насекомых открыли ученые в заповеднике в Мурманской области
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Два новых вида насекомых открыли ученые в заповеднике в Мурманской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Исследователи-энтомологи обнаружили во время инвентаризации (учета) флоры и фауны Лапландского заповедника в Мурманской области два неизвестных ранее вида из одного из крупнейших и наименее изученных семейств насекомых. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минприроды.
"Группой приглашенных в Лапландский заповедник исследователей-энтомологов был собран и обработан материал, насчитывающий тысячи экземпляров насекомых. В процессе определения наездников-ихневмонид выяснилось, что два вида являются новыми, ранее неизвестными для науки", — говорится в сообщении Минприроды.
Наездники-ихневмониды — семейство крылатых насекомых размером от 2 до 40 мм. Семейство насчитывает более 23 тыс. видов, в европейской части России обитают до 5 тыс. из них. Личинки ихневмонид паразитируют на личинках и куколках других насекомых, например, ос, муравьев, мух, бабочек и жуков. Взрослые насекомые питаются нектаром и пыльцой.
По данным Минприроды, кроме двух абсолютно новых видов, за предыдущий летний сезон в Лапландском заповеднике было выявлено также 196 видов насекомых, известных ученым, но ранее не встречавшихся на этой территории. Всего в Лапландском заповеднике зарегистрированы 1434 вида насекомых из 9 отрядов.
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