Два новых вида насекомых открыли ученые в заповеднике в Мурманской области

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Исследователи-энтомологи обнаружили во время инвентаризации (учета) флоры и фауны Лапландского заповедника в Мурманской области два неизвестных ранее вида из одного из крупнейших и наименее изученных семейств насекомых. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минприроды

"Группой приглашенных в Лапландский заповедник исследователей-энтомологов был собран и обработан материал, насчитывающий тысячи экземпляров насекомых. В процессе определения наездников-ихневмонид выяснилось, что два вида являются новыми, ранее неизвестными для науки", — говорится в сообщении Минприроды.

Наездники-ихневмониды — семейство крылатых насекомых размером от 2 до 40 мм. Семейство насчитывает более 23 тыс. видов, в европейской части России обитают до 5 тыс. из них. Личинки ихневмонид паразитируют на личинках и куколках других насекомых, например, ос, муравьев, мух, бабочек и жуков. Взрослые насекомые питаются нектаром и пыльцой.

По данным Минприроды, кроме двух абсолютно новых видов, за предыдущий летний сезон в Лапландском заповеднике было выявлено также 196 видов насекомых, известных ученым, но ранее не встречавшихся на этой территории. Всего в Лапландском заповеднике зарегистрированы 1434 вида насекомых из 9 отрядов.