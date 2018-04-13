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Начался прием заявок на проведение детских экологических лагерей
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Начался прием заявок на проведение детских экологических лагерей 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
До 25 апреля 2018 года министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области будет принимать заявки на проведение экологических лагерей (экспедиций, походов, смен). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Цели этого проекта, который реализуется в Нижегородской области под эгидой регионального министерства экологии и природных ресурсов уже больше семи лет — экологическое воспитание юных нижегородцев, формирование бережного отношения к родному краю, вовлечение в исследовательскую деятельность и популяризация здорового образа жизни. Кроме того, в экологических лагерях ребята учатся работать в команде и изучают природу родного края. Участниками экологических смен становятся, в том числе, и дети из малообеспеченных семей. Проект пользуется успехом у нижегородцев и был поддержан депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.
В прошлом году в регионе при поддержке минэкологии работали 15 летних экологических лагерей, в которых отдохнули больше 750 ребят.
Заявки на участие в конкурсе по организации экологических лагерей принимаются до 25 апреля 2018 года в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области по адресу:
603000, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 205,
а также на электронную почту: baranova@eco.kreml.nnov.ru.
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