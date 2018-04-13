Начался прием заявок на проведение детских экологических лагерей

До 25 апреля 2018 года министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области будет принимать заявки на проведение экологических лагерей (экспедиций, походов, смен). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Цели этого проекта, который реализуется в Нижегородской области под эгидой регионального министерства экологии и природных ресурсов уже больше семи лет — экологическое воспитание юных нижегородцев, формирование бережного отношения к родному краю, вовлечение в исследовательскую деятельность и популяризация здорового образа жизни. Кроме того, в экологических лагерях ребята учатся работать в команде и изучают природу родного края. Участниками экологических смен становятся, в том числе, и дети из малообеспеченных семей. Проект пользуется успехом у нижегородцев и был поддержан депутатами Законодательного собрания Нижегородской области.

В прошлом году в регионе при поддержке минэкологии работали 15 летних экологических лагерей, в которых отдохнули больше 750 ребят.

Заявки на участие в конкурсе по организации экологических лагерей принимаются до 25 апреля 2018 года в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области по адресу:

а также на электронную почту: baranova@eco.kreml.nnov.ru.