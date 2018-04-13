К нам привезли нижегородские отходы

Фото с ресурса efimovna.ru Оказывается, планы на ввоз мусора на территорию 33 региона вынашивает не только Москва Подмосковье , но и наши восточные соседи. Более того, отходы производства с предприятий Нижегородской области уже ввозятся на территорию Вязниковского района! Эта «маленькая тайна» стала явью после проведенной Вязниковской межрайонной прокуратурой проверок, проведенных по следам публикаций местных СМИ.

Как установили прокуроры, в феврале этого года на мусоросортировочную станцию около деревни Поздняково, эксплуатируемую ООО «ЭкоТех», было завезено 350 тонн отходов « Выксунского металлургического завода ». Им был присвоен 4-ый (самый низкий) класс опасности.

Завозили отходы из соседнего региона с документами, то есть предприятие рассчитывало легализовать данные ТБО. Судя по документации, отходы привезли на сортировку с целью хранения — на 11 месяцев. В дальнейшем их предполагалось захоронить на главном полигоне 33 региона в Марьинке Камешковского района. То есть, отходы металлургии из Выксы (около 40 мусоровозов) должны были «переехать» еще ближе к областному центру.

Прокуратурой было установлено, что на сортировочной станции отходы были расположены вне бетонной площадки, что нарушает природохранное законодательство.

В результате по представлению прокуратуры фирмой «ЭкоТех» отходы были вывезены обратно в Нижегородскую область. Также в отношении ООО «ЭкоТех» и его руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). Виновные лица оштрафованы в размере 110 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Кстати, это не первый случай ввоза отходов производства предприятий Нижегородской области на территорию Вязниковского района. Прокуратура установила, что в августе 2017 года на закрытую в 2015 году Вязниковскую городскую свалку завозился рекулитвант 3-го класса опасности, произведенный ООО «АГЖО-Сергач» города Сергач Нижегородской области.

Кстати, завезен он был по решению комиссии администрации Вязниковского района по предупреждению и ликвидации ЧС, в котором было рекомендовано ООО «Санитар» (ранее общество являлось арендатором данной свалки ТБО до 2015 года) произвести просыпку очагов горения бытовых отходов на вышеуказанной свалке сертифицированным рекультивантом. Однако в 2017 год сама свалка в деревне Лихая Пожня уже не имела статуса полигона ТБО и является недействующей.

По выявленным нарушениям в адрес МО Вязниковский район и ООО «Санитар» внесены представления, в результате их рассмотрения запланировано проведение рекультивации свалки.