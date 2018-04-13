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В КБР начался двухмесячник по благоустройству населенных пунктов
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В КБР начался двухмесячник по благоустройству населенных пунктов 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 13 апреля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) в течение двух месяцев очистят от мусора берега рек, благоустроят территории, посадят деревья и ликвидируют незаконные свалки, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.
"В Кабардино-Балкарии стартовал двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, который продлится до конца мая. Актуальность проведения экологического двухмесячника обусловлена тем, что с наступлением весеннего периода и таянием снежного покрова на территории республики выявляется множество сбросов бытовых отходов в неустановленных местах", — сообщили в ведомстве.
Составлен план мероприятий, который включает в себя санитарную очистку территорий от хозяйственного и бытового мусора, очистку пойм рек и водоохранных зон водных объектов, ликвидацию несанкционированных свалок, посадку деревьев и кустарников, разбивку и устройство цветников, клумб и газонов, ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров, очистку придорожных лесополос, благоустройство памятников и мемориалов, мест отдыха.
Контроль за ходом проведения двухмесячника осуществляет образованная решением правительства КБР межведомственная комиссия по анализу санитарного состояния населенных пунктов республики.
"Вопросы благоустройства населенных пунктов и их санитарного состояния поставлены руководством республики на особый контроль", — добавили в ведомстве.
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