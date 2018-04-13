В КБР начался двухмесячник по благоустройству населенных пунктов

"В Кабардино-Балкарии стартовал двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, который продлится до конца мая. Актуальность проведения экологического двухмесячника обусловлена тем, что с наступлением весеннего периода и таянием снежного покрова на территории республики выявляется множество сбросов бытовых отходов в неустановленных местах", — сообщили в ведомстве.

Составлен план мероприятий, который включает в себя санитарную очистку территорий от хозяйственного и бытового мусора, очистку пойм рек и водоохранных зон водных объектов, ликвидацию несанкционированных свалок, посадку деревьев и кустарников, разбивку и устройство цветников, клумб и газонов, ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров, очистку придорожных лесополос, благоустройство памятников и мемориалов, мест отдыха.

Контроль за ходом проведения двухмесячника осуществляет образованная решением правительства КБР межведомственная комиссия по анализу санитарного состояния населенных пунктов республики.

"Вопросы благоустройства населенных пунктов и их санитарного состояния поставлены руководством республики на особый контроль", — добавили в ведомстве.