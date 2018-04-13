Экологи обнаружили в Татарстане 119 несанкционированных свалок 

119 несанкционированных свалок зафиксировали в Татарстане в ходе вертолетного облета. Проблемы есть в Альметьевском, Новошешминском, Чистопольском, Бугульминском и Лениногорском районах республики. Замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров, рассказывая о рейде, отметил, что свалки находятся в сложнодоступных местах. Затруднен может быть даже сам выход на территорию объекта. «Именно поэтому для выявления свалок в малолюдных и непроходимых участках проводятся вертолетные облеты», — сказал спикер. Больше всего незаконных свалок в районе предприятий и организаций, говорится в сообщении пресс-службы минэкологии республики.