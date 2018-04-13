Байкал оказался на грани экологической катастрофы

60 процентов побережья озера Байкал заросла спирогирой — опасной для водоема водорослью. Загрязнение приобретает катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре «Антистихия». Специалисты отмечают, что это связано со сбросами в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты. Новые очистные сооружение все еще не введены в эксплуатацию полностью и осуществляют только первичную обработку стоков. В итоге, на выходе отходы содержат гораздо больше аммиака, нитритов, нитратов и взвешенных осадков, чем положено.