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Байкал оказался на грани экологической катастрофы
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В Балтийском море рухнул Ка-29

Байкал оказался на грани экологической катастрофы 

Авторадио 1 час назад
60 процентов побережья озера Байкал заросла спирогирой — опасной для водоема водорослью. Загрязнение приобретает катастрофические масштабы. Об этом заявили в центре «Антистихия». Специалисты отмечают, что это связано со сбросами в озеро неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты. Новые очистные сооружение все еще не введены в эксплуатацию полностью и осуществляют только первичную обработку стоков. В итоге, на выходе отходы содержат гораздо больше аммиака, нитритов, нитратов и взвешенных осадков, чем положено.
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