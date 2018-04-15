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Красноярск больше не коптит
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Красноярск больше не коптит 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Реконструкция местной ТЭЦ позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Вместо дымовой трубы на теплоэлектростанции установят электрические фильтры.
Рано утром о начале экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 узнали многие жители города. Направленным взрывом сегодня снесли трубу, которая дымила на жилые микрорайоны. Разбирать вручную ее начали больше месяца назад, а сегодня окончательно уничтожили оставшиеся 40 метров конструкции.
Чтобы дым от ТЭЦ больше не мешал жителям города, в экологическую модернизацию планируется вложить 15 миллиардов рублей. На месте старой трубы установят современные электрические фильтры и новую трубу высотой 270 метров. Размер рассчитывали так, чтобы остатки выбросов рассеивались далеко за пределами города. Этот экологический проект компания СГК презентовала на экономическом форуме, который сейчас проходит в Красноярске.
Экология и теплоснабжение одна из ключевых тем форума. Этому посвящены круглые столы и презентации. Проблема оказалась общероссийской. На изношенные теплосети и дымящие трубы жалуются во многих городах.
Алтайский Рубцовск несколько лет подряд стоял на грани замерзания. Проблема решилась накануне минувшей зимы, когда провели реконструкцию местной ТЭЦ и переключили на нее всех потребителей города. Вместо нескольких мелких котельных за теплоснабжение Рубцовска теперь отвечает одна крупная станция. Пример оказался настолько удачным, что мэр города в рамках форума поделился опытом с коллегами.
Подобную схему планируют реализовать и в Красноярске. Под закрытие попадают 30 мелких котельных. Большинство из них сейчас коптят прямо посреди жилых кварталов.
Увидеть этот результат жители Красноярска смогут через три года, когда закончится модернизация Красноярской ТЭЦ-1. Впрочем первый эффект люди ощутят еще быстрее. Несколько кочегарок готовятся к закрытию уже через несколько недель.
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