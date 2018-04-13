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Байкал на грани экологической катастрофы
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Байкал захватывают опасные водоросли 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Побережье Байкала уже почти на 60% покрыто опасной водорослью спирогирой. Загрязнение прибрежной зоны приобретает катастрофические масштабы, сообщает центр "Антистихия".
"Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости. Там отмечается, что около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся.
Эксперты центра "Антистихия" отмечают, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет процесс "скрытой эвтрофикации", то есть цветение воды и появление бактерий, которые выделяют токсины и способны отравить рыбу и вызывать у людей и животных отравление.
По словам специалистов, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения "не обеспечивают должную степень очистки".
Байкал обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод. В 1996 году озеро было включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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