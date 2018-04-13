Штраф за мусор

12 апреля было возбуждено дело в связи с административным правонарушением по факту незаконной утилизации мусора за фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте.

Полигон по сжиганию отходов был организован на территории гаражно-строительного комплекса «Стрела» рядом с самостроем, законность возведения которого вызвала у представителей органов правопорядка не меньше вопросов, чем сама свалка.