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Штраф за мусор
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Штраф за мусор 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
12 апреля было возбуждено дело в связи с административным правонарушением по факту незаконной утилизации мусора за фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте.
Полигон по сжиганию отходов был организован на территории гаражно-строительного комплекса «Стрела» рядом с самостроем, законность возведения которого вызвала у представителей органов правопорядка не меньше вопросов, чем сама свалка.
Проверка, проведенная совместно с Советом по правам человека, показала, что утилизация отходов проводится нелегально, без получения соответствующей лицензии.
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