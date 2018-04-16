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Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысило норму в три раза
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Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысило норму в три раза 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха «Москэкомониторинга» зафиксировали трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в Жулебино и Кожухово. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.
Так, станция в Кожухово (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала 3,125 ПДК (0,025 мг/м3), станция в Жулебино (Улица Маршала Полубоярова, дом 8) — 3 ПДК (0,0247 мг/м3) примерно в полночь 16 апреля. Измерения в Вешняках (4-й Вешняковский проезд, дом 8) показали 2,4-кратное превышение нормы (0,0189 мг/м3) около 22:00 мск 15 апреля. Однократные превышения ПДК также в полночь были зафиксированы в Марьино (Новомарьинская улица, дом 7) и на улицах Гурьянова и Головачева.
Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.
Дополнительно к этому станции «Мосэкомониторинга» отметили превышения ПДК диоксида азота в нескольких точках Москвы. Этот газ также считается загрязнителем воздуха, обладает резким запахом при высоких концентрациях и вырабатывается автотранспортом, теплоэнергетикой и нефтехимической отраслью. Однократные превышения по диоксиду азота были зафиксированы на улице Толбухина и в Хамовниках около 22:00 мск 15 апреля и в Кожуховском проезде примерно в полночь.
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