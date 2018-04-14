Превышение концентрации сероводорода зарегистрировали на востоке и юго‑востоке Москвы

Автоматические станции мониторинга состояния воздуха зафиксировали небольшие превышения предельно допустимого уровня концентрации (ПДК) сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы утром в субботу, сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».

Станция в Кожухове (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала 1,25-кратное превышение ПДК по сероводороду (0,01 мг/м3) в 03:00 и в 08:00 в субботу.

Станции на улице Головачева и в Жулебине (улица Маршала Полубоярова, дом 8) показали аналогичное превышение в 08:00.

Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц и относится к загрязняющим атмосферу веществам. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.