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Превышение концентрации сероводорода зарегистрировали на востоке и юго‑востоке Москвы
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Превышение концентрации сероводорода зарегистрировали на востоке и юго‑востоке Москвы 

РИАМО 14 апреля 2018
Фото: РИАМО
Автоматические станции мониторинга состояния воздуха зафиксировали небольшие превышения предельно допустимого уровня концентрации (ПДК) сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы утром в субботу, сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».
Станция в Кожухове (Лухмановская улица, дом 34) зафиксировала 1,25-кратное превышение ПДК по сероводороду (0,01 мг/м3) в 03:00 и в 08:00 в субботу.
Станции на улице Головачева и в Жулебине (улица Маршала Полубоярова, дом 8) показали аналогичное превышение в 08:00.
Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц и относится к загрязняющим атмосферу веществам. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.
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