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«Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение нормы концентрации оксида азота в Москве
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«Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение нормы концентрации оксида азота в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга воздуха «Мосэкомониторинга» зафиксировали в нескольких районах Москвы превышение нормы концентрации загрязняющих веществ — оксида азота и взвешенных частиц PM10. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.
Оксид азота — инертный газ без запаха и цвета, имеет третий класс опасности, основными источниками выбросов являются автотранспорт, предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей. PM10 — мелкодисперсные частицы сверхмалого размера (меньше 10 мкм), которые образуются, например, при трении покрышек об асфальт.
По данным «Мосэкомониторинга», расположенная на 105-м км МКАД на востоке Москвы станция зафиксировала почти 1,8-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида азота и почти 1,2-кратное превышение ПДК по частицам PM10. Также однократное превышение ПДК по оксиду азота зафиксировано станцией в Люблино и 1,3-кратное в Бирюлево. По PM10 — 1,3-кратное в районе Долгопрудной улицы.
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