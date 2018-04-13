Экологи зафиксировали превышение нормы концентрации сероводорода на востоке Москвы

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Автоматические станции «Москэкомониторинга» в столице зафиксировали ночью с 12 на 13 апреля и утром превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода на востоке и юго-востоке столицы.

Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. ПДК для жилых зон сероводорода равен 0,008 мг/м3.

Так, станция в Кожухове зафиксировала около 21:00 мск примерно 5 ПДК (0,04 мг/м3) по сероводороду, в Вешняках — около полуночи было примерно 2,4 ПДК (0,019 мг/м3) и около 1,88 ПДК (0,015 мг/м3) в районе 05:00 мск. Станция в Новокосине — около 05:00 мск зафиксировала 1,75 ПДК по сероводороду (0,014 мг/м3), на улице Гурьянова — 1,25 ПДК (0,01 мг/м3) в это же время, в Люблине — с 06:00 до 07:00 мск было примерно 1 ПДК по этому газу, а на улице Головачева к 07:00 мск этот показатель поднимался до 2,25 ПДК (0,018 мг/м3).