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Программу ликвидации экологического ущерба могут продлить в Кисловодске до 2020 года
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Программу ликвидации экологического ущерба могут продлить в Кисловодске до 2020 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Кисловодска планируют продлить программу по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории города-курорта на 2019-2020 годы. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы в Совете Федерации глава Кисловодска Александр Курбатов.
"В проект распоряжения [о внесении изменений в план комплексного развития Кисловодска] мы настоятельно просили включить пункт по рекультивации накопленного экологического ущерба. Мы получили финансирование, лимиты открыты, запущены конкурсные процедуры. Этот пункт, на мой взгляд, должен появиться в распоряжении, потому что это тоже наша работа, и она должна быть отражена. Эту программу мы планируем продлить на 2019-2020 годы, соответствующие проекты сейчас в администрации города финансируются, поэтому для нас это было бы важно", — сказал он.
Как уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, в программу ликвидации накопленного экологического ущерба входит два объекта на территории Кисловодска.
Ранее пресс-служба Минприроды сообщила, что утвердили 26 новых проектов по ликвидации накопленного вреда в 12 субъектах РФ. Общий объем финансирования проектов из федерального бюджета составит более 2,7 млрд рублей. В частности, планируется ликвидировать свалки в Кисловодске.
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