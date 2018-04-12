Программу ликвидации экологического ущерба могут продлить в Кисловодске до 2020 года

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Власти Кисловодска планируют продлить программу по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории города-курорта на 2019-2020 годы. Об этом сообщил в четверг на заседании рабочей группы в Совете Федерации глава Кисловодска Александр Курбатов.

"В проект распоряжения [о внесении изменений в план комплексного развития Кисловодска] мы настоятельно просили включить пункт по рекультивации накопленного экологического ущерба. Мы получили финансирование, лимиты открыты, запущены конкурсные процедуры. Этот пункт, на мой взгляд, должен появиться в распоряжении, потому что это тоже наша работа, и она должна быть отражена. Эту программу мы планируем продлить на 2019-2020 годы, соответствующие проекты сейчас в администрации города финансируются, поэтому для нас это было бы важно", — сказал он.

Как уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов , в программу ликвидации накопленного экологического ущерба входит два объекта на территории Кисловодска.