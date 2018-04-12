Эксперт: не все отрасли промышленности готовы перейти на наилучшие доступные технологии

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Не все отрасли промышленности России разработали справочники наилучших доступных технологий (НДТ) для осуществления перехода в 2019 году на новую форму экологического регулирования. Об этом сообщила в четверг на Красноярском экономическом форуме исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова в ходе круглого стола «Правовая среда для бизнеса и природы».

"Мы с 2019 года должны будем все перейти на наилучшие доступные технологии, справочники НДТ разработаны далеко не всеми отраслями промышленности. Мы, как коммуналка, уже такие справочники разработали, мы уже можем отрапортовать, что мы готовы к этому перейти. Но, поскольку через нас, через все водоканалы сбрасывают [сточные воды] все промышленники, которые не разработали свои правила, то в конечном счете, мы не готовы к 2019 году и не готовы, чтобы работать в новых условиях", — сказала Довлатова.

По ее словам, переход на НДТ позволит решить проблему требований к сбросу сточных вод в водные объекты. «Требования к сточной воде в РФ существенно жестче, чем требования к чистой питьевой воде. И когда водоканал сбрасывает чистую питьевую воду в водный объект, он получает миллионные штрафы за то, что сбросил загрязняющее вещество в водный объект», — добавила она, отметив, что штрафы за сбросы превышают годовые обороты предприятий.

Также она отметила, что необходимо разделить все водные объекты на категории, отрегулировать систему сбросов и разделить понятия осадка сточных вод и отходов.

Переход на НДТ Россия, вслед за большинством развитых стран, переходит на новую форму экологического регулирования. НДТ — это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для тех предприятий, которые их внедряют.

Закон о внедрении НДТ приняли в 2014 году. Он предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и т. д. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.

Срок перехода на НДТ составит 7-10 лет в зависимости от производства. Предполагается, что к 2025 году российская промышленность перейдет на новую форму экологического регулирования. Переход на НДТ планируется начать в 2019 году.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.