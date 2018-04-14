В Калининградской области стартовала акция «Всероссийский день посадки леса»

Силами арендаторов лесных участков, лесничих и волонтеров планируется высадить более 100 тысяч деревьев ценных пород — ели, дуба и сосны. Также планируется очистить более 600 га леса от мусора и захламленности. В рамках акции пройдут просветительские лекции, экскурсии, конкурсы, уроки по экологии.

Как рассказала начальник регионального департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Людмила Поплавская, для участия в акции достаточно просто посадить дерево во дворе своего дома, выделить время на очистку от мусора сквера, парка, берега озера или реки. Организовать работы в своем городе жителям помогут администрации муниципалитетов. 2018 год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера. Он призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах и гражданскую активность людей. А акции всероссийского дня посадки леса продлятся до 30 мая.