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В Калининградской области стартовала акция «Всероссийский день посадки леса»
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В Калининградской области стартовала акция «Всероссийский день посадки леса» 

Вести Калининград 56 минут назад
Фото: Вести Калининград
Силами арендаторов лесных участков, лесничих и волонтеров планируется высадить более 100 тысяч деревьев ценных пород — ели, дуба и сосны. Также планируется очистить более 600 га леса от мусора и захламленности. В рамках акции пройдут просветительские лекции, экскурсии, конкурсы, уроки по экологии.
Как рассказала начальник регионального департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Людмила Поплавская, для участия в акции достаточно просто посадить дерево во дворе своего дома, выделить время на очистку от мусора сквера, парка, берега озера или реки. Организовать работы в своем городе жителям помогут администрации муниципалитетов. 2018 год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера. Он призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах и гражданскую активность людей. А акции всероссийского дня посадки леса продлятся до 30 мая.
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