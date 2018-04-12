В Красноперекопском районе Ярославля выявлены три несанкционированные свалки

После схода снега сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с общественностью, профильными федеральными структурами активизировали проведение рейдов по выявлению мест несанкционированного размещения отходов.

12 апреля проверка, участие в которой приняли представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, была организована в Красноперекопском районе Ярославля . В ходе работы выявлены три несанкционированные свалки. Самая крупная из них площадью 0,2 гектара и объемом более тысячи кубометров — в районе Юго-Западной дороги.

Все нарушения зафиксированы, составлены соответствующие акты, которые будут направлены в администрацию района для принятия мер по их ликвидации.

— Ряд несанкционированных свалок ежегодно выявляется на одних тех же местах. Например, на данной территории, находящейся в стороне от оживленных дорог и жилой застройки, — рассказал заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов. — В прошлом году здесь районная администрация дважды ликвидировала свалку. Исправить ситуацию помогла бы установка камер видеонаблюдения для фиксации автотранспортных средств. Данный вопрос прорабатывался, но до настоящего времени не решен.

Как пояснил Владимир Сафонов, лица, причастные к несанкционированному размещению отходов, привлекаются к административной ответственности. Предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан — до двух тысяч рублей и на организации — до 250 тысяч. Также выдается предписание об устранении нарушения.

При планировании маршрутов рейдовых обследований в этом году, так же как и в Год экологии, будут учитываться сведения, размещенные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».

Кроме того, помощь в работе по выявлению несанкционированных свалок могут оказать и жители региона, обратившись на горячую линию, организованную в департаменте: 40-02-06.

Справка

В 2017 году в регионе выявлено 434 места несанкционированного размещения отходов и мусора общим объемом более 25 тысяч кубометров. Ликвидировано 362 места несанкционированного размещения отходов, по оставшимся 72 приняты меры по обеспечению их дальнейшей уборки.