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«Зелёный фронт» нашёл ещё две крупные свалки во Всеволожском районе
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«Зелёный фронт» нашёл ещё две крупные свалки во Всеволожском районе 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Экоактивисты организации «Зеленый Фронт» нашли на территории Всеволожского района Ленобласти еще две свалки, которые разрастаются в промышленных зонах Мурино и Нового Девяткино.
Как рассказали экоактивисты, 12 апреля в рамках общественного экомониторинга они наткнулись на две новые свалки на территории Мурино и Нового Девяткино.
Помимо территориальной близости друг к другу эти незаконные свалки объединяет тот факт, что они расположены на обочинах дорог и, вероятнее всего, речь идет о централизованной нелегальной выгрузке мусора из большегрузных автомобилей.
Местоположение обеих свалок было уточнено и незамедлительно направлено в уполномоченные ведомства с просьбой об их ликвидации.
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