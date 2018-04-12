«Зелёный фронт» нашёл ещё две крупные свалки во Всеволожском районе

Экоактивисты организации «Зеленый Фронт» нашли на территории Всеволожского района Ленобласти еще две свалки, которые разрастаются в промышленных зонах Мурино и Нового Девяткино.

Как рассказали экоактивисты, 12 апреля в рамках общественного экомониторинга они наткнулись на две новые свалки на территории Мурино и Нового Девяткино.

Помимо территориальной близости друг к другу эти незаконные свалки объединяет тот факт, что они расположены на обочинах дорог и, вероятнее всего, речь идет о централизованной нелегальной выгрузке мусора из большегрузных автомобилей.

Местоположение обеих свалок было уточнено и незамедлительно направлено в уполномоченные ведомства с просьбой об их ликвидации.