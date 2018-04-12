Суд приостановил иск Балашихи к «Заготовителю» о взыскании 6,2 млрд рублей до 25 апреля

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Московской области приостановил производство по делу администрации городского округа Балашиха к ЗАО «Заготовитель» (бывшего эксплуатанта свалки «Кучино») о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде на сумму более 6 млрд рублей в связи с проведением экологической экспертизы до 25 апреля. Об этом в четверг сообщил корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Приостановить производство по делу до 25 апреля, когда будут предоставлены результаты экологической экспертизы, либо ходатайство о ее продлении", — сказала судья.

Ранее арбитражный суд назначил проведение судебной экологической экспертизы ООО «Институту проектирования, экологии и гигиены» по ходатайству истца, чтобы определить вред, причиненный окружающей среде полигоном «Кучино». Соответствующее решение есть в картотеке дел арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2018 года. «Установить срок проведения экспертизы и предоставления результатов проведения экспертизы суду до 25 апреля 2018 года», — отмечается в материалах дела.

Полигон «Кучино» представляет собой плато площадью 50 га и около 50 м в высоту. Свалка начала работать в 1960-х годах, за время эксплуатации она накопила 13 млн куб. м отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 м. Полигон закрыли 23 июня 2017 года.