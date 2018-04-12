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Одного из двух найденных в Москве львов могут передать зоопарку Хакасии
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Одного из двух найденных в Москве львов могут передать зоопарку Хакасии 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Речь идет об изъятой из кафе львице, а также о львенке, который был обнаружен инспекторами департамента во время патрулирования промзоны на ул. 3-я Никопольская зимой 2017 г.
«Нам нужно побольше собрать информации про зоопарк. Если наши специалисты найдут подтверждение тому, что объекты сертифицированы и там есть специалисты, которые могут ухаживать за дикими кошками и львами в частности, мы обязательно одного им передадим, почему бы и нет», — заявил А. Кульбачевский.
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