Одного из двух найденных в Москве львов могут передать зоопарку Хакасии

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Речь идет об изъятой из кафе львице, а также о львенке, который был обнаружен инспекторами департамента во время патрулирования промзоны на ул. 3-я Никопольская зимой 2017 г.

«Нам нужно побольше собрать информации про зоопарк. Если наши специалисты найдут подтверждение тому, что объекты сертифицированы и там есть специалисты, которые могут ухаживать за дикими кошками и львами в частности, мы обязательно одного им передадим, почему бы и нет», — заявил А. Кульбачевский.