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Два мусорных полигона в Рязанской области грубо нарушали закон
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Два мусорных полигона в Рязанской области грубо нарушали закон 

АиФ Рязань 56 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в ОАО «Саста» и ООО «Заречное», которые расположены в Сасовском районе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Так, в нарушение закона, отходы на эксплуатируемой ООО «Заречное» свалке размещались путем высотного складирования, слои не изолировались, что являлось не допустимым и создавало угрозу возгорания. Технологический цикл по изоляции отходов на свалке не обеспечивался. Обваловка на свалке имелась только с одной стороны и практически все подъездные пути были завалены мусором или бытовыми отходами.
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