Два мусорных полигона в Рязанской области грубо нарушали закон

Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в ОАО «Саста» и ООО «Заречное», которые расположены в Сасовском районе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Так, в нарушение закона, отходы на эксплуатируемой ООО «Заречное» свалке размещались путем высотного складирования, слои не изолировались, что являлось не допустимым и создавало угрозу возгорания. Технологический цикл по изоляции отходов на свалке не обеспечивался. Обваловка на свалке имелась только с одной стороны и практически все подъездные пути были завалены мусором или бытовыми отходами.